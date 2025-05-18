السلطات الأمريكية: مسؤولو الشرطة والإطفاء بكاليفورنيا استجابوا إثر انفجار ألحق أضرارًا بشركات في بالم سبرينجز

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قالت السلطات الأمريكية إن مسؤولي الشرطة والإطفاء في ولاية كاليفورنيا استجابوا إثر وقوع انفجار ألحق أضرارا بشركات في بالم سبرينجز.

وقالت سلطات مدينة بالم سبرينجز اليوم السبت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في الساعة 1100 بالتوقيت المحلي وإن السلطات طلبت من السكان تجنب المنطقة الواقعة حول منطقة نورث إنديان كانيون درايف قرب إيست تاتشيفا درايف.

وقالت نيما تبريزي /37 عاما/ المقيمة في سانتا مونيكا إنها كانت بداخل صيدلية عامة قريبة لصرف القنب عندما شعرت بانفجار ضخم.

وأضافت تبريزي: "لقد اهتز المبنى، واتجهنا للخارج وكانت هناك سحابة دخان ضخمة. لقد كان انفجارا غريبا، شعرت كأن قنبلة انفجرت... ذهبنا إلى موقع الحادث ورأينا رفاتا بشريا".

وقالت نيكول لوزانو المتحدثة باسم المدينة إن محققين من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في طريقهم إلى موقع الانفجار للمساعدة في تقييم ما حدث.

وقال الدكتور ماهر عبد الله الذي يدير عيادة الخصوبة التي وقع بها الانفجار في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جميع طاقم العيادة في آمان وتم التعرف على أماكنهم.

ودمر الانفجار مكتب العيادة، حيث يتم إجراء الاستشارات مع المرضى، لكنه لم يحدث أضرارا في معمل الإخصاب المخبري وجميع الأجنة المسجلة.

وأضاف عبد الله: "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث، الحمد لله أنما لا نستقبل مرضى اليوم".

يذكر ان بالم سبرينجز منطقة عصرية في الصحراء تبعد حوالي ساعتين بالسيارة غرب لوس أنجليس، وتشتهر بالمنتجعات الفاخرة وإقامة المشاهير بها.