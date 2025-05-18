أنذرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل المأهولة والمنشآت والغرف الزراعية، بدعوى عدم الترخيص، في قرية ياسوف شرق سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قرية ياسوف وائل ماضي للأناضول، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية، ووزعت 9 إخطارات على الفلسطينيين.

والإخطارات كانت لوقف العمل والبناء، وتشمل 3 منازل مأهولة ومنزلا رابعا غير مأهول، وبركسات (لتربية الماشية) وغرفا زراعية، في منطقة الحرايق شمال شرق ياسوف وفق رئيس مجلس القرية.

وذكر أبو ماضي، أن معظم المنشآت التي أُخطرت، تم بناؤها ما بين 2008-2010، وتم الإنذار الإسرائيلي بوقف العمل والبناء فيها بدعوى عدم الترخيص.

وبين أنه منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وتم الإنذار بوقف العمل والبناء ووقف البناء، بدعوى عدم الترخيص.

وأوضح أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك في سياق سياسة هدم ممنهجة تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية هدم 152 منزلا ومنشأة خلال أبريل الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتسارع إسرائيل خطواتها لفرض سيطرتها على الضفة الغربية عبر سياسة الهدم والتهجير وتوسيع الاستيطان، الذي تُجمع قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعيته في الأراضي المحتلة.

وبالتزامن مع العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 969 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، بحسب معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.