أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، مساحات واسعة من أراضي بلدة دوما، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية دوما سليمان دوابشة، إن مستوطنين أضرموا النيران في أراضي البلدة من الجهة الجنوبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى انتشارها في مئات الدونمات، منها ما كان مزروعا بأشجار الزيتون، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفاد دوابشة، بأن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران، والسيطرة على الحرائق.

وأشار إلى أن أكبر خطر يحيط بقرية دوما هو انتشار البؤر الاستيطانية، التي أصبحت تنتشر كالسرطان وتقضم أراضي القرية.

وبين أن قرية دوما تتعرض بشكل مستمر لهجوم مستوطنين ينفذون اعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.