الأمم المتحدة تنتخب كينيا لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن

انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، كينيا لتولي مقعد إفريقيا في مجلس الأمن الدولي، بعد مواجهة جيبوتي في الجولة الثانية من التصويت.

وتنضم كينيا إلى أيرلندا والنرويج والهند والمكسيك في تولي كل منها مقعدا لمدة عامين في المجلس المؤلف من 15 عضوا في يناير المقبل، مما يمنحها صوتا قويا بشأن قضايا السلام والأمن الدوليين.

وحصلت كينيا، وهي مركز نفوذ بين الدول الناطقة بالإنجليزية في إفريقيا، على 129 صوتا، بينما حصلت جيبوتي، وهي دولة صغيرة ناطقة بالفرنسية، على 62 صوتًا.

ولم تحصل أي من الدولتين على أغلبية الثلثين المطلوبة للفوز بمقعد إفريقيا في المجلس في الاقتراع الأول أمس الأربعاء.