ترودو: كندا ستظل منخرطة في الساحة العالمية رغم خسارتها محاولة الفوز بمقعد في مجلس الأمن

(د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن تظل كندا منخرطة في الساحة العالمية على الرغم من خسارتها محاولة للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وكان التصويت في المنظمة الدولية قد وضع كندا في مواجهة النرويج وأيرلندا ضمن سباق للحصول على واحد من المقعدين المرتقبين بمجموعة "دول أوروبا الغربية ودول أخرى".

وهنّأ ترودو، الذي تحدث مع نحو 50 قائدا عالميا أثناء التحضير للتصويت، للضغط من أجل ترشيح كندا، كلا من النرويج وأيرلندا والهند والمكسيك لانتخابها في المجلس.

وقال ترودو: "سعت كندا لانتخابها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل مع العالم في المساعدة لبناء مستقبل أفضل يفيد الجميع ويدفع قدما السلام المستدام ويعالج آثار تغير المناخ ويعزز الأمن الاقتصادي والمساواة بين الجنسين ويعزز التعددية".

وأضاف أن "كندا كبيرة بما يكفي لإحداث فرق"، لكنها تدرك أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها.