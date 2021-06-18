محمد ممدوح: خضعت لعملية جيوب أنفية لحل مشكلة الصوت

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بإعجاب الجمهور بدوره في «لعبه نيوتن» و «خلي بالك من زيزي»، قائلًا: «فخور برأي الناس وانطباعهم عن العملين خاصة إننا تعبنا فيهم جدَا».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، إن الدكتورة جيهان الناصر، التي ساعدته على تخطي مشكلة التنفس لديه بذلت مجهودًا كبيرًا معه وحقها أن يشكرها أمام الجميع، متوجهًا بالشكر لها مرة أخرى على الهواء.

وأضاف أن الدكتورة جيهان الناصر، ساعدته في إجراء تمرينات تنفس عديدة، ذاكرًا أن 80% منها كان قد فعله مسبقًا في استديوهات إعداد الممثل.

وذكر أن الدكتورة جيهان الناصر مخلصة في عملها وتمكنت من اكتشاف المشكلات التي يعاني منها، ما ساهم في علاجها بشكل أسرع، مشيرًا إلى خضوعه لعملية جيوب أنفية، بجانب الأمور الأخرى التي تدريب عليها.

وأوضح أنه يتلقى العلاج عند الدكتورة جيهان الناصر قبل أدائه لمسلسل «قابيل» الذي عرض في رمضان عام 2019، لافتًا إلى لمسه ردود الفعل الإيجابية من جانب الجمهور، إلا أنه مستمر في العلاج حتى الآن لإنهاء المشكلة تمامًا.

وعن مشاركته في فيلم العارف، أشار إلى تحمسه الشديد عندما عرض عليه الدور، خاصة وأنه يحب العمل مع المخرج أحمد علاء، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل خاصة بالعمل، إلا أنه متأكد أنه سينال إعجاب الجمهور.

وتوجه الفنان محمد ممدوح، منذ عدة، بالشكر لمتابعيه على إعجابهم بصوته فى الأعمال الدرامية فى الفترة الأخيرة وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات «الإنستجرام»، معلقًا: «ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلي وتكتبلي إعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي، بشكرهم طبعا جدا».

أضاف ممدوح، أن السبب الرئيسي وراء تطوره فى صوته كان للدكتورة المخرجة جيهان ناصر، حيث قام بنشر صورة للدكتورة المخرجة جيهان ناصر، قائلا: «في البداية أحب أشكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده، دكتورة چيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة، هي اللي وقفت معايا الفترة الأخيرة وساعدتني جدا في حل مشكلة الصوت والحمدلله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل إن شاء الله».