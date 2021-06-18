ثوران بركاني إتنا وسترومبولي في إيطاليا

ثار الجبلان البركانيان إتنا وسترومبولي في إيطاليا مجددا ونفثا نوافير من الحمم في السماء.



وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الجمعة أن إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر ويقع في صقلية، ثار من فوهته الجنوبية الشرقية.



وأضاف المعهد أن الحمم تدفقت على منحدر الجبل، كما ارتفع عمود من الدخان في السماء.



وسجل المعهد ثورانا أيضا في سترومبولي، الذي يقع في جزيرة بركانية تحمل نفس الاسم وتبعد 70 كيلومترا تقريبا شمال شرقي صقلية.



وغالبا ما تتدفق الحمم من الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 800 متر إلى ساحل الجزيرة الصغيرة.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.