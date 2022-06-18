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دونيتسك: نتعرض لقصف عنيف من قوات كييف

هديل هلال
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 6:21 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 6:21 م

أعلنت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الانفصالية، أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة أفدييفكا بقذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء السبت، أشارت القيادة إلى وقوع قصف مكثف من القوات الأوكرانية، لوسط المدينة بالمدفعية، لافتة إلى تسجيل إحدى الضربات في شارع يونيفرسيتسكايا بالقرب من سينما زفيوزدوتشكا.

وأكدت أن الفاصل بين القصف يستغرق حوالي دقيقة إلى دقيقتين، موضحة أن إحدى قذائف القوات الأوكرانية أحدثت أضرارا بمبنى جامعة دونيتسك الوطنية.

وبحسب موسكو، تواصل القوات الأوكرانية استهداف مدينة دونيتسك ومحيطها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، التي تطال الأحياء السكنية والمرافق المدنية.

واضطر أحد مستشفيات الولادة في المدنية الأربعاء الماضي، إلى تعليق عمله ونقل نزيلاته إلى مشاف أخرى بعد تعرض مبناه لقصف أوكراني مباشر.

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