مقتل 4 أفراد من قوات الجيش اليمني بنيران الحوثيين في عددٍ من الجبهات رغم الهدنة

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل أربعة أفراد من قواته وإصابة خمسة آخرين، "إثر خروقات للهدنة ارتكبها الحوثيون في عدد من جبهات القتال".



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له، "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت يوم أمس الجمعة 117 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار".



وتوزعت الخروقات، وفقاً للبيان "بين 34 خرقاً في جبهات محور تعز (شمال غرب)، و31 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة (غرباً)، و21 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و19 خرقاً في جبهات محافظة حجة (شمالاً)، و10 خروقات في جبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب (شرقاً)، وخرقان في محور الضالع (جنوبي البلاد)".



وأوضح البيان، أن تلك الخروقات تنوعت "بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة وبالقناصة".



ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.



ومطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، موافقة أطراف الصراع في البلاد، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء الهدنة السابقة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي.



ويشهد اليمن منذ نحو ثمان سنوات، صرعاً مسلحاً بين الجيش الحكومي مسنوداً بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بمقتل نحو 377 ألف يمني، وفق تقارير أممية، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.