عبر الفنان إسماعيل فرغلي عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسل «مكتوب عليا» بطولة الفنان أكرم حسني، مؤكدا أن العمل نقل به إلى مكانة فنية أخرى.

وقال خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه كان يشاهد مقاطع الفيديو التي كان يرسلها له الفنان أكرم حسني، والتي يظهر فيها بعض الفنانين والإعلاميين الذين يتحدثون عنه بإعجاب.

كما تطرق إلى الفيديو الشهير الذي ظهر فيه يبكي خلال أحد البرامج التلفزيونية، بينما كان يتحدث عن الظروف الصعبة التي عاشها قبل بدء مشواره الفني مع برنامج «حسين على الهواء»، والذي شكل نقطة انطلاق مسيرته الفنية.

وقال: «وقتها كان عندي بنت لسه صغيرة، لما حد كان يكلمني كنت أجري علشان أرد، لأن لو مردتش مش هعرف أعيد الاتصال عليه، وكان عندي عربية فولكس فاجن راكنها ولمبة البنزين منورة أحمر.. اشترينا علبتين كشري، واحدة لبنتنا، وأنا والمدام تقاسمنا الثانية، وفي نصف العلبة، أنا أقولها الحمد الله، وهي تقولي الحمد، حتى نعطى بعضنا الفرصة لأكل المتبقي».

ونوه أنه متزوج من زوجته منذ 26 عاما، مضيفا أنه في هذه اللحظة الصعبة كان يؤمن بوقوف الله تعالى بجانبه، بعدها رن هاتفه من الإعلامي طارق نور ليعرض عليه المشاركة في برنامج «حسين على الهواء».

وأضاف أنه قاد سيارته من البحر الأعظم إلى مكتب رجل الأعمال طارق نور، مرددًا في كل لحظة «يارب»، لافتا أن لمبة بنزين السيارة كانت تضيء باللون حمراء، ولا يملك المال لإعادة تموين السيارة، أو حتى ركوب تاكسي أجرة.

وواصل: «وصلت وبعدها أخذت عربون العقد 200 جنيه، واتصلت بعدها بزوجتي وقلت لها أنا قلت لك ربنا هيكرمنا، وقلت لها هنطلب كمالة كشري».

واختتم حديثه بقوله «عشت لحظات صعبة، كل واحد مننا حصل في حياته ظروف صعبة حس بوجود ربنا، في اللحظة دي أنا حسيت بوجود ربنا أوي معايا، كانت لحظة لا تنسى بعد مرارة سنوات».