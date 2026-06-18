محافظ القليوبية: تخصيص وسائل نقل للطلاب من القرى إلى لجان امتحانات الثانوية بالتعريفة المقررة

أعلن الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات، وضمان توفير مناخ هادئ ومستقر يساعد الطلاب على التركيز والتميز.

وأصدر المحافظ تكليفات عاجلة لإدارة المواقف والسرفيس بالمحافظة بضرورة تخصيص وتجهيز خطوط سير لسيارات الميكروباص (الأجرة) لنقل الطلاب بشكل مباشر من مختلف القرى إلى المدن التي تضم مقار لجان الامتحانات، نظرا لعدم وجود لجان امتحانية داخل القرى، مع الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة رسميا دون أي زيادة، والتأكد من توافر السيارات بالأعداد الكافية طوال فترة الامتحانات.

وأكد المحافظ أن خطة نقل الطلاب تم إعدادها بالتنسيق بين غرفة أزمات المحافظة وإدارة مواقف القليوبية، حيث تم حصر أعداد الطلاب القادمين من القرى إلى المدن وتحديد خطوط السير ونقاط التجمع والانطلاق، بما يضمن وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة دون أي معوقات.

وأوضح أنه تم التنسيق لتواجد المركبات أمام المدارس ونقاط التجمع المحددة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا طوال أيام الامتحانات، وفقا للمخطط المعتمد، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام الخدمة وسرعة التعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وفي إطار تعزيز منظومة النقل وتوفير بدائل إضافية لخدمة الطلاب، أشار محافظ القليوبية إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير أوتوبيسات المدارس الخاصة بمراكز الخانكة والقناطر الخيرية وشبين القناطر، وأنه جارٍ استكمال التنسيق بمركز قليوب لدعم حركة النقل وضمان تغطية جميع الاحتياجات.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المواقف وخطوط السير، مع المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية للتأكد من تنفيذ الخطة بكفاءة، وتواجد المسئولين عن المجموعات بالقرى لمتابعة انتظام حركة نقل الطلاب والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كل أوجه الدعم لطلاب الثانوية العامة وأسرهم.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، منوها بإرفاق كشوف تفصيلية تتضمن أسماء المدارس الواقعة بالقرى التي تم تحديدها كنقاط تجمع وانطلاق للطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدن، موضحا بها أعداد الطلاب المستفيدين، وعدد السيارات المخصصة أمام كل مدرسة، وخطوط السير المعتمدة، بالإضافة إلى أرقام الهواتف الخاصة بمسئولي المتابعة والتنسيق للتواصل الفوري حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وذلك في إطار الحرص على إحكام منظومة النقل وضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بسهولة ويسر وفي المواعيد المحددة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن أبناء المحافظة هم محور اهتمام الدولة، وأن توفير وسائل الراحة والدعم لهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة يمثل واجبا وطنيا ومسئولية مشتركة، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان انتظام منظومة النقل ووصول جميع الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة، ومتمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بهم وبأسرهم ومحافظة القليوبية.