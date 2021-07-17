تركيا تسجل 38 وفاة و7666 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت أنه تم تسجيل 38 وفاة، و7 آلاف و666 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم إجراء 234 ألفا و161 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 آلاف و490 حالة شفاء خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فوق 18 عاما، بلغت 61ر62 في المئة، والجرعة الثانية 79ر32 في المئة.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم إجراء 572 ألفا و154 عملية تطعيم، ليرتفع الإجمالي إلى 62 مليونا و816 ألفا و975.