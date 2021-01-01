أبو الغيط: ممارسات الاحتلال في القدس تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الاثنين، الدكتور فادي الهدمي وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.



وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولاً المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلاً عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.



وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكل الوسائل الممكنة، سياسياً واقتصادياً ومعنوياً.



وشدد على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، مضيفاً أن ممارسات الاحتلال في المدينة تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة.