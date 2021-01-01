الاتحاد الأوروبي يدرج 48 شخصية روسية و9 منظمات على قائمة عقوباته الجديدة

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، يوم الاثنين، إن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف 48 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء، وتسع منظمات تشمل «سبيربنك».

وأضاف زيجارتو، في مقطع فيديو منشور على صفجاته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين: «ستتم إضافة 48 شخصًا وتسع منظمات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي وقادة سياسيون من عدة مناطق».

وأضاف الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على الذهب الروسي، ووضع قيود إضافية على المشتريات والودائع والخدمات الاستشارية المتعلقة بروسيا.

وفي وقت سابق، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع ببروكسل، اليوم الإثنين، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إنه تم الاتفاق على عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، تتعلق بشكل رئيسي حتى الآن بتوضيح القواعد ولا تحتوي على أي قيود على نقل تصدير الطاقة.

كما أشار زيجارتو إلى أنه «على الرغم من جهود بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الحزمة الجديدة لا تشمل عقوبات ضد (جازبروم بنك)، والتي تمر من خلاله مدفوعات إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا».