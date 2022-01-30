الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ28 طائرة مسيرة على القرم

أحبط الجيش الروسي خلال الليلة الماضية محاولة هجوم أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم، باستخدام 28 طائرة مسيرة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة مسيرة على أهداف في إقليم شبه جزيرة القرم".



وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 17 طائرة مسيرة، وتم تحييد الـ11 طائرة المتبقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت الوزارة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل".



كما أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، عن إسقاط 28 طائرة مسيرة أُطلقت نحو شرق شبه الجزيرة خلال الليلة الماضية.



وقال أكسينوف عبر حسابه على "تليجرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الليلة 9 طائرات مسيرة وتم تحييد 19 طائرة مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية دون تسجيل أي إصابات".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الاثنين، إن موسكو سترد على الهجوم على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.



وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم: "الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأضاف الرئيس الروسي: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".