استطلاع: الليكود يكسب مقعدين بعد انسحاب الحريديم وتصاعد التوتر في سوريا

أظهر استطلاع أجرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، كيف عزز حزب الليكود موقعه وكسب مقعدين إضافيين على خلفية انسحاب أحزاب الحريديم من الحكومة والأحداث في سوريا، والتقارير عن تقدم في مفاوضات صفقة الاسرى.

في المقابل، كشف الاستطلاع عن تراجع الحزب الذي يقوده نفتالي بينيت بثلاثة مقاعد، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

إجمالاً، حصل الائتلاف على 53 مقعداً، وهو رقم قياسي منذ إدراج حزب بقيادة بينيت في استطلاعات الرأي. وحصلت كتلة بينيت والمعارضة على 57 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد إضافية.

وأظهر استطلاع معاريف أيضا أن الحزب الذي يتزعمه غادي آيزنكوت من المتوقع أن يحصل على 9 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي.

يُظهر استطلاع معاريف أيضًا أن غالبية الإسرائيليين (57%) يعتقدون أن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، الذي تسعى حكومة نتنياهو إلى ترويجه، يضر بأمن الدولة. في المقابل، يعتقد 32% فقط أنه لا يضر بالأمن، بينما يجهل 11% آخرون ذلك.

وفقا للاستطلاع، فإن الجمهور الإسرائيلي منقسم بشأن مسألة القتال في قطاع غزة. إذ يعتقد 44% أن استمرار القتال لن يحقق أهدافه، بينما يعتقد 42% أن القتال سيؤدي إلى النجاح في تحقيق أهدافه.

وينبع هذا التقارب من فارق حاد بين 73% من ناخبي الائتلاف، الذين يعتقدون أن القتال سيحقق أهدافه، و70% من ناخبي المعارضة، الذين يعتقدون أنه لن يحققه.