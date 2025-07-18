حزب مستقبل وطن يطلق حملة تثقيفية في العلمين والضبعة لتعزيز الوعي الانتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ

نظّمت أمانة العمل الأهلي بحزب مستقبل وطن بمركزي العلمين والضبعة بمحافظة مطروح، ندوة تثقيفية بعنوان "الوعي الانتخابي للمواطن"، في إطار جهود الحزب لنشر الثقافة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الوطنية المقبلة. في مركز العلمين، ركزت الندوة على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، باعتبارها مسؤولية وطنية لا تحتمل التقاعس أو العزوف. وأكد أحمد بخيت عبد العال، أمين العمل الأهلي بالحزب في المركز، أن الفعالية جاءت ضمن خطة موسعة لتحفيز المواطنين على أداء دورهم في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أبدوا وعيًا متناميًا بأهمية المشاركة السياسية في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية. وفي مركز الضبعة، عُقدت ندوة مماثلة بحضور النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، وعدد من القيادات الحزبية. وأكد علواني في كلمته أن العزوف عن التصويت يُعد تفريطًا في أحد الحقوق الدستورية، مشيدًا بالدور الذي تؤديه أمانة العمل الأهلي في تعزيز التواصل المجتمعي وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني. ولاقت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذين عبّروا عن استعدادهم للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المقبلة. وتُعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة ندوات تنفذها أمانة الحزب بالضبعة ضمن خطة شاملة لترسيخ مفاهيم الديمقراطية والانتماء الوطني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية على مستوى المحافظة.



























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تعرفي تفتحي بكره؟ أنا مش شغال بكره هوصلك بزميلتنا أستاذة نسمة هتكون ماسكة الشيفت وأحلام هتبقى شغالة معاكي لو فيه حاجة هتتابع معاكي

























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