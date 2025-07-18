تقرير: انتحار 18 عسكريا إسرائيليا منذ مطلع 2025

مقارنة بـ9 خلال النصف الأول من 2024، بحسب إذاعة الجيش نقلا عن مصادر مطلعة



كشف إعلام عبري، الجمعة، عن انتحار 18 عسكريا إسرائيليا منذ مطلع 2025، بينهم 3 في يوليو الجاري، مقارنة بـ9 خلال النصف الأول من عام 2024.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشارت إلى أنها تستند إلى "معطيات للجيش الإسرائيلي حصلت عليها من مصادر مطلعة على التفاصيل، وليست رسمية من الجيش نفسه".

وأضافت: "في النصف الأول من 2025 انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي 18 جنديا منذ بداية العام".

وتابعت: "بالمقابل فإنه في النصف الأول من عام 2024، كانت بيانات الانتحار أقل بنصف هذا العدد، أي 9 جنود".

وفي النصف الأول من 2023، انتحر 11 عسكريا وذلك قبل اندلاع حرب الإبادة على غزة، وفق إذاعة الجيش.

وزادت: "تشير البيانات القاطعة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي هذا العام، سواء مقارنة بعام الحرب 2024 أو مقارنة بالعام الذي سبقه".

وبحسب إذاعة الجيش فإن التقديرات التي عُرضت في مناقشات مغلقة في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة "تشير إلى أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة العام المقبل، ما لم تُتخذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها".

ولم تفسر إذاعة الجيش الإسرائيلي سبب هذا الارتفاع في أعداد حالات الانتحار أو الأسباب التي دفعت العسكريين للإقدام على ذلك.

والخميس، رفض متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي دوفرين، الكشف عن بيانات رسمية لحالات الانتحار في صفوف العسكريين منذ بداية العام الجاري.

ووفق مراسل الأناضول، رفض دوفرين الإجابة عن طلب من أحد الصحفيين بخصوص تقديم بيانات رسمية عن العسكريين الذين يُقدمون على الانتحار منذ بداية العام.

وقال دوفرين: "كل جندي عزيز علينا، لكننا لا نستطيع أن ننشر للجمهور كل شيء، وهذا أمر طبيعي".

وخلال الأسبوعين الأخيرين، كشفت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "معاريف" والقناة "12" وموقع "والا"، عن 4 محاولات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي، 3 منها نجحت.

وعلى مدى أشهر الإبادة، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تعرض عسكريين لضغوط واضطرابات نفسية بسبب مدة الحرب الطويلة والاستنزاف النفسي.

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108، حسب أحدث الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.