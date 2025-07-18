ألمانيا: أحكام بسجن ستة أشخاص فجروا ماكينات صراف آلي وسرقوا 870 ألف يورو

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الخميس أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق ستة أعضاء في عصابة متخصصة في تفجير أجهزة الصرّاف الآلي.

وقال قاضي المحكمة:" لطالما كانت جرائم تفجير أجهزة الصرّاف الآلي تُعاقب بعقوبات مخففة". وكانت أطول مدة عقوبة تقضي بها المحكمة من نصيب المتهم الرئيسي حيث قضت بسجنه لمدة 13 عامًا و9 أشهر، وفي المقابل، بلغت أقصر مدة عقوبة تقضي بها المحكمة في هذه القضية خمسة أعوام.

وكان المتهمون نفّذوا في تشكيلات مختلفة بين عامي 2022 و2023 سبع عمليات تفجير لأجهزة صرّاف آلي في مدن فرانكفورت وباد هومبورج ونوي-إيزنبورج بولاية هيسن، وفي مدينة يونكيرات بولاية راينلاند-بفالتس، وفي مدينة فيكيده بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وبلغ إجمالي قيمة المسروقات من هذه العمليات أكثر من 870 ألف يورو، فيما تجاوزت قيمة الأضرار الناجمة عن التفجيرات 5ر2 مليون يورو – أي نحو ثلاثة أضعاف المبلغ المسروق.

وتركزت إدانة هؤلاء الأشخاص على تهمة التسبب في تفجير مواد متفجرة. وكانت النيابة العامة طالبت بإدانة ثلاثة من المتهمين بتهمة الشروع في القتل، إلا أن دائرة الجنايات في المحكمة لم تأخذ بهذا الطلب.

يُذكر أنه لم يُدان حتى الآن أي متهم في ألمانيا بتهمة الشروع في القتل على خلفية تفجير أجهزة صرّاف آلي.