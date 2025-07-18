سيارة أثاث تكشف مصير صفقة أرسنال

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن نادي أرسنال قد حسم بالفعل صفقة انتقال المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

الصفقة التي شهدت تعثرات في مرحلة المفاوضات وخلاف حول المقابل المادي، أكدت صحيفة "صن" البريطانية أن الأمور وصلت لمرحلة الاتفاق الرسمي وأن هناك مؤشرا تعكس حسم الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن سيارة نقل أثاث شوهدت أمام منزل جيوكيريس الرغيد في لشبونة تنقل محتويات بيت اللاعب، الأمر الذي يعكس استعداده للانتقال إلى لندن.

يذكر أن جيوكيريس تألق بشكل لافت الموسم الماضي مُسجلاً 54 هدفاً في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة بجميع البطولات كما صنع 13 هدفاً، ليخطف أنظار أندية أوروبية عدة، لكن أرسنال كان الأكثر جدية في حسم الصفقة، نظرا لحاجته إلى تدعيمات في قلب الهجوم.