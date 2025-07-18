إدانة 3 أطباء بولنديين على خلفية وفاة امرأة حامل عام 2021

أُدين 3 أطباء بولنديين لدورهم في وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عاما في عام 2021، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات واسعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي).

وأدت وفاة المرأة المعروفة باسم إيزا نتيجة تعفن الدم في أحد مستشفيات جنوبي بولندا خلال الأسبوع الـ 22 من حملها، إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع ضد القانون الصارم المناهض للإجهاض في البلاد.

وألقى النشطاء بمسئولية وفاتها على عاتق الأطباء، بسبب اختيارهم "الانتظار والمراقبة" بدلا من إجراء الإجهاض فورا، وذلك بسبب الحظر شبه الكامل المفروض على الإجهاض في بولندا.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي) أمس الخميس بأنه قد صدر حكم بالسجن ضد اثنين من الأطباء لأكثر من عام دون إمكانية الإفراج المشروط عنهما، بينما تلقى الطبيب الثالث حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. ويمكن للأطباء استئناف الحكم.