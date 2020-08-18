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الأردن يسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاردن - ارشيفية
الاردن - ارشيفية
هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 8:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 8:00 م
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1438 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة منها 30 حالة محلية و10 حالات خارجية.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 6989 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت الآن 705 آلاف و920.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 770 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.

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