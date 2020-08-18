تحذيرات من اضطرابات محتملة في مالي مع توجه قوافل عسكرية إلى مقر الرئاسي

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حذرت السفارات الأسترالية والفرنسية والسويدية في مالي اليوم الثلاثاء من احتمال وقوع اضطرابات في البلد الواقع في غرب أفريقيا، وسط أنباء عن حدوث إطلاق نار وتوجه قوافل عسكرية صوب مقر الرئاسة.

وكتب سفير أستراليا في مالي على موقع تويتر :"وردت أنباء عن وقوع إطلاق نار واضطرابات مدنية في مناطق بالعاصمة باماكو ... ننصح المواطنين الأستراليين في مالي بالبقاء في منازلهم ومتابعة وسائل الإعلام المحلية".

كما أصدرت السفارة الفرنسية في باماكو تحذيرا لمواطنيها، وتحدثت عن "توترات تم الإبلاغ عنها" في العاصمة وبلدة كاتي الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غرب باماكو.

وأكدت السفارة السويدية أنه يتعين على المواطنين اتخاذ الاحتياطات بسبب "الوضع غير الواضح" في مالي.

وتأتي التحذيرات بعد عدة أسابيع من توترات سياسية واحتجاجات متكررة مناهضة للحكومة في مالي.

وأظهر مقطع فيديو، شاهده مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باماكو، قوافل عسكرية تتجه نحو مقر الرئاسة ومحطة الإذاعة الوطنية. ولم يتسن لـ(د.ب.أ) التأكد من صحة مقطع الفيديو.

يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط متزايدة للتنحي في ظل احتجاجات واسعة معارضة له.

وأعلن رئيس مالي نهاية الشهر الماضي تشكيل حكومة "مصغرة" من ستة أعضاء، وتم تكليفها بحل الأزمة السياسية في البلاد.