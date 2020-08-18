اليابان: مصرع 26 شخصًا جراء تعرضهم لضربات شمس في طوكيو

أعلن مسؤولون في العاصمة اليابانية، مصرع 26 شخصًا على الأقل جراء تعرضهم لضربات شمس على مدار الأيام التسعة الماضية، وذلك مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضح مسؤولو الصحة -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- أن حوالي 80% من الضحايا تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر، مشيرين إلى أن هذا العدد من الوفيات تسبب في ارتفاع إجمالي ضحايا ضربات الشمس في العاصمة طوكيو هذا الشهر إلى 79 شخصًا.

وتنصح سلطات الصحة العامة، المواطنين بتقليل المخاطر عن طريق تشغيل مكيفات الهواء على مدار الساعة وشرب المياه بشكل متكرر؛ للحفاظ على أنفسهم خلال هذه الموجة الحارة.