نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة للانعقاد 7 سبتمبر المقبل

وجه نقيب المحامين، رجائي عطية، أمين عام النقابة حسين الجمال، بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد بمقره بمبنى نقابة المحامين بشارع رمسيس، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 2021، للنظر في جدول الأعمال.

وقال نقيب المحامين إن جدول الأعمال يتضمن النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام، و التصديق على مدونة السلوك النقابي، والموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن النظر في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة، بالإضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال.