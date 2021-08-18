 رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بايدن في أول زيارة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بايدن في أول زيارة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل


نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 8:43 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن ذلك سيكون أول اجتماع بين بينيت وبايدن منذ تولي بينيت منصب رئيس الوزراء في يونيو الماضي.

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه لتجنب إجراءات العزل الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، سيُصاحب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفد صغير، ولن يكون أعضاء الوفد قادرين على مغادرة الفندق إلا لحضور الأعمال الرسمية الخاصة بالزيارة.


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