واشنطن تجدد التزامها بتعزيز جهود السلام في اليمن

حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، خلال جولته الخليجية الأخيرة إلى الإمارات وعمان والسعودية، جميع الأطراف على الالتزام بشروط الهدنة بوساطة الأمم المتحدة وتهدئة التوترات في محافظة شبوة اليمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز جهود السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني نحو تحقيق سلام واستقرار دائمين.

ودعت واشنطن، بحسب البيان، جميع الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة وإبداء المرونة والتسوية اللازمة؛ لتقديم الفوائد الموسعة والإغاثة الفورية لشعب اليمن.

وشددت على أن الاستمرار في اختيار السلام على العنف هو السبيل الوحيد لتأمين وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تلبي دعوات الشعب للعدالة والمساءلة.

وأفاد بيان الخارجية الأمريكية بأن الهدنة في اليمن، التي دخلت شهرها الخامس الآن، منحت اليمنيين أفضل فرصة للسلام منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات.

وأكدت الخارجية، ضرورة توسيع نطاق الهدنة لتوفير مزيد من الراحة للشعب اليمني، الذي عانى من سنوات طويلة من الحرب.

وحثت الولايات المتحدة -بحسب البيان- الأطراف اليمنية على تنحية المطالب المتطرفة جانباً وإحراز تقدم في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح طرق لتخفيف معاناة من يعيشون تحت الحصار في تعز والمحافظات الأخرى داخل اليمن وتوسيع وجهات الرحلات الجوية من مطار صنعاء.

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي، والذي عاد إلى واشنطن، أمس، تواصل خلال جولته مع كبار المسؤولين من حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة والدول الشريكة الإقليمية والدولية وكذلك الشعب اليمني لتأمين هدنة موسعة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن على أن تدخل حيز التنفيذ 2 أكتوبر المقبل.