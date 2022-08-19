حاكم فلوريدا يعلن عن اعتقالات على خلفية تزوير انتخابات

أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس أن شرطة الانتخابات حديثة التشكيل ألقت القبض على 20 مجرما جنائيا سابقا متهمين بالتصويت على نحو غير شرعي في انتخابات الرئاسة لعام 2020، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ديسانتيس، وهو محاط بأفراد المكتب الجديد لشرطة جرائم الانتخابات وأمنها إن المجرمين الجنائيين السابقين، وجميعهم مدانون بالقتل أو جرائم جنسية، سيتم اتهامهم بتزوير الانتخابات، وهي جناية من الدرجة الثالثة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة 5000 دولار.

وفي 2018، صوت ناخبو فلوريدا على نحو كبير لصالح إعادة حقوق التصويت إلى المجرمين، باستثناء المدانين بالقتل أو جرائم جنسية.