طوكيو تنشر مقاتلات بعد رصد طائرتين روسيتين فوق بحري اليابان والصين الشرقي

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، إنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز "إل-38"، وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.



يأتي نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة القريبة أيضاً من كوريا الجنوبية والصين بعد يوم من رصد طوكيو سفنا تابعة للبحرية الروسية والصينية تعبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو في جنوب اليابان، بحسب وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق من العام، رصدت اليابان طائرات روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية" قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان، الأمر الذي أدى إلى إقلاع مقاتلات يابانية رداً على الأمر.



وحينها، ذكرت هيئة الأركان اليابانية أن طائرة روسية توجّهت من شمال اليابان باتّجاه ساحلها الغربي بينما اتبعت أخرى مساراً مشابهاً على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته.



وأضافت: "رداً على ذلك، أقلعت مقاتلات سلاح الجو الشمالي التابع لقوة الدفاع الجوي ووحدات أخرى".



وكانت اليابان قد انضمت إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات على موسكو بعد شنها الحرب على أوكرانيا، وحذّرت من التهديد الذي تمثله روسيا.