الرئيس الروسي يزور أذربيجان لإجراء محادثات مع علييف

من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم الأحد إلى أذربيجان، على الرغم من التوغل الأوكراني المستمر في منطقة كورسك جنوبي روسيا.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين، من المتوقع أن يجري بوتين محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكر الكرملين قبل الزيارة أن الرئيسين يعتزمان التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون.

يشار إلى أن علييف، مثله مثل بوتين، رئيس سلطوي تعرض لانتقادات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكانت آخر زيارة له إلى موسكو في نيسان/أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يتناول بوتين المفاوضات بشأن السلام بين أرمينيا وأذربيجان، في أعقاب سنوات من الصراع حول منطقة ناجورنو قره باغ، التي سيطرت عليها باكو في عام 2023.

ورغم أن روسيا كانت تقليديا تعتبر قريبة من أرمينيا، إلا أنها رفضت التدخل لدعم يريفان.

وتعد أذربيجان، الجمهورية الغنية بالنفط على بحر قزوين، موردا مهما للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.