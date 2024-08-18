قوات أحمد الروسية الخاصة تدمر معدات لقوات كييف في كورسك

دمرت قوات "أحمد" الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أحمد) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات من طراز TBM وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".



وأضاف: "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريا من قوات العدو على هذا المحور خلال اليوم الماضي".

وكان علاء الدينوف قد عرض في وقت سابق مقطع فيديو أظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بالقرب من مدينة سوجا في مقاطعة كورسك.

وكانت قد شنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في المقاطعة.

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، وفي مقاطعة كورسك تم فرض حالة الطوارئ من المستوى الفيدرالي.

وبلغت خسائر قوات كييف حتى الآن على 2860 عسكريا و41 دبابة و276 مدرعة و4 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية.

وتواصل المروحيات الروسية تمشيط المنطقة، فيما توجه الطائرات الهجومية والمقاتلات ضربات موجعة لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء.