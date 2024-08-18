الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه لمصر الثلاثاء ضمن جولة بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى مصر يوم الثلاثاء في إطار زيارة للشرق الأوسط.

جاء ذلك في وقت وصل فيه بلينكن إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل.

وصرح مسئول كبير بالخارجية الأمريكية، بأن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس إسرائيل هرتسوج ووزير الدفاع يواف جالانت غدا الاثنين.

وكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية خلال الأيام القليلة الماضية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بوساطة مصرية قطرية أمريكية هذا الأسبوع في القاهرة بعد اجتماعات عقدت يومي الخميس والجمعة في الدوحة.