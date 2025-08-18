استطلاع القناة 12 العبرية: تراجع لليكود وصعود قوي لبينيت وسقوط جانتس

رسم استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية صورة سياسية مفاجئة، حيث لا يزال حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو أكبر الأحزاب لكنه سينخفض بثلاثة مقاعد ليصل إلى 24 مقعدًا.

وفقًا لاستطلاعات الرأي، يحصل حزب الليكود على 24 مقعدًا فقط، وهو رقم يجعله أكبر حزب في الكنيست، ولكن بفارق ضئيل عن ذي قبل. أما نفتالي بينيت، الذي بدأ مؤخرًا عودته السياسية، فيُظهر تعزيزًا بحصوله على 20 مقعدًا.

ومن أبرز ما أظهره الاستطلاع أيضًا: حزب بقيادة غادي آيزنكوت بـ 12 مقعدًا، وحزب إسرائيل بيتنا بـ11 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير جولان بـ11 مقعدًا إضافيًا. أما حزبا شاس ويهودوت هتوراة الموحدة، فهما منقسمان في قوتهما - 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب يش عتيد بـ 7 مقاعد فقط.

فيما بقي حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتامار بن غفير بستة مقاعد. وحصل كل من الحزبين العربيين، العربية للتغيير و"القائمة العربية الموحدة"، على خمسة مقاعد.

أما حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش، فقد تجاوز نسبة الحسم الانتخابية بأربعة مقاعد. أما الحزبان المتبقيان خارج الكنيست فهما حزب "أزرق أبيض" بزعامة غانتس بنسبة 2.9%، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة بنسبة 1.9%.

من هو الأنسب لرئاسة الوزراء؟

حصل بنيامين نتنياهو على 39% من الأصوات في مسألة أهليته لرئاسة الوزراء، مقارنةً بزعيم المعارضة لبيد الذي حصل على 21% فقط.

كما تفوق نتنياهو على بيني جانتس بنسبة 37%، بينما حصل رئيس حزب أزرق أبيض على 18%.

أما آيزنكوت، فقد حصل نتنياهو على 36%، بينما حصل رئيس الأركان السابق على 29%. أما بينيت، فيتفوق على نتنياهو بهامش ضئيل، حيث حصل على 37%، مقابل 35% لنتنياهو.