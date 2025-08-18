نتنياهو يناقش خطط احتلال غزة رغم انتقادات دولية وجهود وقف الإبادة

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، خطة إعادة احتلال قطاع غزة مع قادة عسكريين، رغم الانتقادات الدولية الموجهة لها والجهود المكثفة التي يجريها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق ينهي الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 22 شهرا.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو إلى المنطقة الجنوبية قرب الحدود مع قطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو التقى خلال زيارته إلى المنطقة الجنوبية (لم تحدد المكان) رئيس الأركان إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وناقش معهما الخطط المدرجة لاحتلال غزة.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصادق كاتس على هذه الخطط يوم غد الثلاثاء، فيما لم تذكر تفاصيل جديدة عنها.

فيما قالت إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" من المقرر أن يعقد جلسة نقاش أخرى حول تلك الخطط الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة على موقعها إلى أن "الاستعدادات جارية لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الموسع، رغم عدم صدور استدعاء رسمي بعد لأعضاء المجلس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في 8 أغسطس الجاري خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ويتمسك نتنياهو بخطة احتلال غزة، رغم تأكيد الوسطاء خاصة مصر وقطر على استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يضمن "الوقف الفوري" لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" الاثنين، إن حركة حماس وافقت على مقترح تقدّمت به مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها بأن "حركة حماس الفلسطينية وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر".

ويتضمن المقترح بحسب المصادر "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

كما يتضمن "وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، سيتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد الرهائن الإسرائيليين".

وأوضحت المصادر المصرية أن عملية التبادل تشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانًا.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضًا البدء من اليوم الأول للتهدئة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم لإطلاق النار.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.