تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 5 محافظات كمرحلة أولى

زار وفد من إدارة مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية -الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومي للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الأربعاء- محافظة القليوبية، في إطار متابعة تنفيذ المشروع في 5 محافظات كمرحلة أولى؛ وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيم للوحدات على مستوى كل محافظة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المشروع ينفذ في محافظات (المنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والقليوبية)، والذي يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل تشارك فيه كل الجهات المعنية بالدولة، لافتة إلى أن إدارة المشروع زارت محافظتي قنا والمنيا ويستكمل الأسبوع المقبل، زيارة لمحافظتي سوهاج وأسيوط.

وأشارت إلى أن الزيارات تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات ومناقشتة الهيكل التنظيمي لها للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص.

وأضافت الوزارة أن فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة يقوم خلال زيارته للمحافظات بالإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك في المجلس الإقليمي للسكان في المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب في كل محافظة وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية.

وتابعت: "كما يقوم الفريق بإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع وإعداد التقارير وتحديد الإمكانيات المعلوماتية وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميداني؛ للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع".