كلوب: لم نكن سيئين أمام نابولي والهدف الثاني «كارثة»

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة فريقه أمام نابولي كانت متكافئة، رغم الخسارة بثنائية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة: "لم نكن سيئين جدا، كنا جيدين في بعض أوقات المباراة، نابولي لعبوا على الهجمات المرتدة، ولم يحالفنا الحظ في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "المباراة كانت متكافئة. هيمنا على اللقاء قبل أن تأتي ركلة جزاء التي غيرت من مسار المباراة (بعدما تقدم نابولي)".

وعن الهدف الثاني الذي استقبله فريقه بينما كان يسعى للتعادل "أقولها صراحة: لم نستقبل هدفا بهذه السذاجة من قبل، كان بإمكاننا التعادل وكانت هناك أسبقية لكننا خسرنا في النهاية".

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.