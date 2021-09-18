سترلينج يقود هجوم السيتي أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس برصيد 9 نقاط، جمعها الفريق من 3 انتصارات مقابل خسارة وحيدة في مبارياته الأربع الماضية، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسارة، ولم يفز الفريق حتى الآن في الموسم الجديد.

ويدخل السيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان أكي وجواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، فرناندينهو لويس روزا وبرناردو سيلفا.

الهجوم: رحيم سترلينج، جاك جراليش وجابرييل جيسوس.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سكوت كارسون، كيفين دي بروين، رياض محرز، فيل فودين، فيران توريس، كول بالمر، جوشوا ويلسون، لوكي مبيتي وروميو لافيا.