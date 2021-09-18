أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أنه تواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي لبحث قيام إسرائيل بتوقيع عقد مع إحدى شركات النقيب عن البترول للتأكد من أنه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك حفاظا على حقوق لبنان.

كما تواصل بو حبيب بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الراعية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد طلب من وزير الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

وأكد ميقاتي أنه لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، داعيا الأمم المتحدة للقيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.