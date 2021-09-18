متعافٍ من الإدمان أول الجمهورية فى «الكيك بوكس»

حصل حسام محمد أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للدرجة الثانية فى لعبة «الكيك بوكس» كما شارك فى تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة فى دورة المدربين لرياضة السامبو.

حسام وقع فى مشكلة تعاطى المخدرات وظل لمدة 20 عاما يعانى من آثار المشكلة حتى تعرض لمشاكل كثيرة بسبب تعاطى المواد المخدرة، الأمر الذى أثّر على صحته، وحاول العلاج بنفسه لكنه فشل فى بداية الأمر، حتى نصحه أحد الأصدقاء بالاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد السماع له من خلال المتخصصين بالخط الساخن ومعرفه مشكلته تم توجيهه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا، حيث يعد المركز الأقرب لمحل إقامته، وظل بالمركز لمدة 45 يوما.

وطوال فترة إقامة حسام بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمنيا حصل على تأهيل نفسى واجتماعى وجلسات العلاج بالعمل والرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة فى بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للدرجة الثانية فى لعبة «الكيك بوكس».

وبعد خروجه من مركز العزيمة بمدة لا تتعدى شهرا ونصف شارك فى بطولة الجمهورية، حيث ساعده برنامج التأهيل الرياضى بمركز العزيمة من ألعاب رياضية مختلفة وجيم، فى رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذى أدى إلى تأهيله للمشاركة فى بطولة الجمهورية وتتويجه بالفوز فى البطولة، كما حصل على دورة تدريبية فى الاتحاد المصرى للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادى بمحافظة المنيا.