الاتحاد الأوروبي وأمريكا يدعوان إلى خفض انبعاثات غاز الميثان

أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن رغبتهما في خفض انبعاثات غاز الميثان الذي يرفع درجة حرارة الكوكب، وقامتا بدعوة الدول في مختلف أنحاء العالم إلى دعمهما.

وقال البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إنه سوف يتم إطلاق مبادرة متطابقة في مؤتمر المناخ "كوب 26 " في جلاسكو، ومن بين أشياء أخرى، الدول التي تضم المبادرة سوف تلتزم بالهدف المشترك بخفض انبعاثات الميثان العالمية بواقع نحو 30% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.

واستضاف الرئيس الأمريكي جو بادين مكالمات فيديو، استعدادا للمؤتمر في جلاسكو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بين آخرين.

وروج بايدن وفون دير لاين أيضًا لمبادرة الميثان خلال المحادثة، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت المكسيك وإيطاليا وغانا وإندونيسيا العراق والأرجنتين بالفعل عن دعمهم للمبادرة، وفقا لبيان مشترك.

ويتولد غاز الميثان على سبيل المثال، من الزراعة ومقالب القمامة أو صناعة النفط والغاز، ووفقا للوكالة الألمانية الاتحادية للبيئة ، فإن غاز الميثان يعد أكثر ضررًا على البيئة من ثاني أكسيد الكربون 25 مرة.