فالفيردي يوضح حقيقة رحيله عن ريال مدريد

أوضح الأورجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد موقفه من الاستمرار مع ناديه، بعد ما أثير عن احتمال رحيله عن النادي الإسباني، من أجل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأبرز الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحات فالفيردي قال فيها: «أنا أملك القدرة على اللعب لريال مدريد. إن شعرت بغير ذلك، ربما أبحث عن حل آخر، أو ربما يبحث الريال نفسه عن حل بالنسبة إليَّ».

وذكر رومانو، أن صاحب الـ25 عامًا رفض عروضًا قُدمت إليه من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لأن رغبة اللاعب الوحيدة تكمن في البقاء مع ريال مدريد.

وأحرز فالفيردي هدفًا ساهم به في فوز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسييداد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.، استعاد بها المرينجي صدارة الليجا الاسبانية برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثاني في جدول المسابقة.

ويمتد تعاقد فيديريكو فالفيردي مع نادي ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027.