سالي منصور تكشف مفاجأة بشأن أزمتها مع النادي الأهلي

كشفت سالي منصور، لاعبة فريق الشعلة السعودي للكرة النسائية، تفاصيل أزمتها الأخيرة مع النادي الأهلي، واتخاذها قرارًا بالتراجع عن التعاقد والذهاب إلى الدوري السعودي.

قالت سالي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مضيت مع مروان النايب، عضو لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، واتفقت على بعض النقاط في العقد، ولكنها لم تنفذ في النهاية".

أضافت:" قالولي هنعملك حاجات تليق بقيمتك ومكانتك الكبيرة، وأخذت وعدًا بتقديمي للجمهور بشكل فردي، وأني سأكون قائدة للفريق في الموسم الجديد".

أشارت:" فوجئت في اليوم التالي بتواجد لاعبة أخرى معي في حفل التقديم، كما تفاجئت أيضًا بأن ما قاله مروان النايب لي؛ قاله لجميع اللاعبات في الفريق".

أوضحت:" اتفقت أيضًا مع مروان النايب أن يتم توفير سكن خاص لي في القاهرة بالقرب من مقر النادي الأهلي، نظرًا لأني مغتربة من المنصورة ولا يوجد لدي محل سكن في القاهرة، ولكني هذا لم يحدث".

واصلت:" قولت لمروان النايب متنزلش الإعلان التقديمي ليا، ولن استمر في النادي الأهلي ولا أرغب في إتمام التعاقد، وذلك بسبب عدم شعوري بالراحة".

أكملت سالي منصور:" فيه حاجات من الممكن أن أتنازل عنها لمجرد ارتداء الفانلة الحمراء، فالنادي الأهلي كبير ولا يجوز أن أشترط عليه، لأني أعلم اسم النادي الأهلي جيدًا".

أتمت سالي منصور:" عرض الشعلة السعودي كان موجودا بالفعل، ولم أحصل على جنيهًا واحدًا من قيمة تعاقدي مع المارد الأحمر، وأحترم النادي وأكن له كل الاحترام والحب الشديد".