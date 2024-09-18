محامي رمضان صبحي يكشف تفاصيل استئناف منظمة مكافحة المنشطات على براءته

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، تفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على القرار الصادر ببراءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينات المنشطات، ومطالبتها بإيقاف اللاعب لأربع سنوات.

قال هاني زهران، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" تم إخطارنا بقبول الاستئناف مبدئيًا من قبل محكمة التحكيم الرياضية، وهذه خطوة متوقعة من قبل المنظمة مثلما استأنف رمضان صبحي من قبل على قرار إيقافه وصدر الحكم لصالحه".

أضاف زهران:" هناك درجات تقاضي ونحن أخذنا براءة في الدرجة الأولى من التقاضي، وهذه هي الدرجة الثانية من الحكم وهو الاستئناف المقدم من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والأمر سيُنظر في محكمة التحكيم الرياضية، وسيصدر القرار النهائي في غضون ثلاثة أشهر، وخلال تلك الفترة اللاعب سيلعب بشكل طبيعي".

أشار زهران إلى أن قرار الاستئناف تقدموا به في المنظمة يوم 11 سبتمبر، وصدر القرار بقبول الاستئناف، وتم إخطارهم به يوم أمس.

أتم زهران بإيضاح ردة فعل رمضان صبحي تجاه تلك الخطوة، قائلًا:" لا يوجد رد فعل من رمضان صبحي لأنه لم يتم إيقافه وهو مكمل في الملعب، ونحن نسير في الشق القضائي إلى حد النهاية".