محافظ الغربية يسدد مصروفات 35 طالبا من الأسر الأولى بالرعاية ويسلمهم الزي المدرسي

أدخل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، البهجة على وجوه 35 طالبًا وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد أن سلّم لهم الزي المدرسي الكامل شاملًا الحقائب والأحذية، وتكفّل بسداد المصروفات الدراسية بالكامل، في مبادرة تؤكد أن التعليم يظل في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، وأن لكل طفل الحق في بدء عامه الدراسي بكرامة ودون أعباء.

وسلّم المحافظ المستلزمات الدراسية لكل طالب بنفسه، حيث ارتسمت الابتسامة على وجوه الأطفال وأولياء أمورهم الذين وصفوا المبادرة بأنها دعم معنوي حقيقي قبل أن يكون ماديًا. وقال اللواء الجندي مخاطبًا الطلاب:

«طلابنا أمانة في أعناقنا، ولن نترك أي طفل يشعر بالحرمان أو التمييز، فالمستقبل يصنعه العلم، ونحن ملتزمون بتوفير كل ما يهيئ لهم طريق النجاح».

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهج ثابت يرسخ مبدأ العدالة التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية، وأن التعليم هو المدخل الحقيقي لصناعة مستقبل أفضل.

وثمّن اللواء الجندي التعاون مع مديرية التربية والتعليم وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، مشيدًا بجهود ناصر حسن، وكيل الوزارة، وفريق العمل، ومؤكدًا أن هذا التناغم بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتعليمية يضمن استقرار العملية التعليمية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن رعاية المحافظ المباشرة للطلاب تعكس حرص القيادة التنفيذية على ترجمة رؤية الدولة التي تضع التعليم في قمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المبادرة تخفف الأعباء عن الأسر وتزرع في نفوس الأطفال إحساسًا بالانتماء والثقة.

وأعرب أولياء الأمور عن امتنانهم العميق للمحافظ على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن إدخال السعادة على قلوب أبنائهم قبل انطلاق العام الدراسي يمثل دعمًا إنسانيًا ومعنويًا سيظل علامة فارقة.