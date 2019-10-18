منافسة قوية وتألق لاعبي المنتخب في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

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انتهت مساء أمس الخميس، فعاليات الدور التمهيدي لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الخامسة، والمقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت منافسات أمس، أداء قوي بين اللاعبين وتألق من لاعبي منتخبنا الوطني ليصعدوا للدور الرئيسي والمقرر انطلاقه غدا الجمعة.

وتشهد البطولة مشاركة 31 دولة و126 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

وتشارك في البطولة منتخبات «البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - مينمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم».

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.