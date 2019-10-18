ساندرا نشأت: حواري مع الرئيس كانت «فرصة مش لازم أضيعها»

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها حرصت خلال تقديمها لفيلم «شعب ورئيس»، الذي نقلت فيه رأي الشارع إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على عكس الآراء بالنسبة الحقيقية لها دون تزوير.

وأضافت في لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الخميس، أنها تعاملت في هذا الأمر مع ضميرها ومقابل العهد الذي اتخذته بينها وبين الشارع، مشيرة إلى أنها لم تهتم إذا واجهت الشتائم جراء هذا الأمر، بحسب قولها.

ولفتت إلى أنها سعت إلى عدم تزوير الرأي، وأن حزن الناس وطلباتهم بالفيلم المصور، نبع عن حبهم للرئيس واختيارهم له، مشيرة إلى أن حوارها مع الرئيس كانت «فرصة مش لازم تضيعها»، على حد تعبيرها.

وتابعت: «البوابة إنه وافق،وانبسطت لما قال أيوة لإنها كانت أحلى وأصدق، لو مكنش عايزه كنا هنتفرج ونحطه في الدرج وخلاص».