 حزب ميركل يدرس التصويت عبر الإنترنت لاختيار زعيم جديد - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

حزب ميركل يدرس التصويت عبر الإنترنت لاختيار زعيم جديد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:26 م
يدرس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، تغيير شكل اجتماع حاسم في ديسمبر لاختيار زعيمه التالي.

وسينظر إلى الفائز بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، باعتباره المرشح الأوفر حظًا لخلافة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

لكن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلال من الشك على خطط الحزب لعقد مؤتمره في ديسمبر في شتوتجارت.

وقالت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، إنه بدلًا من التجمع المعتاد لحوالي ألف مندوب، يبحث بعض مسئولي الحزب المسيحي الديمقراطي إجراء تصويت متزامن في 10 مواقع أو أكثر.

وفي هذا السيناريو، سيجتمع كبار المسئولين فقط مع الساعين للمناصب القيادية شخصيًا، وسيلقي المرشحون خطاباتهم عبر رابط الفيديو.

وقال مسئول كبير في الحزب المسيحي الديمقراطي لصحيفة هاندلسبلات: "من غير المقبول سياسيًا أن نعقد مؤتمرًا حزبيًا معًا، بينما يتعين على بقية البلاد البقاء في المنزل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك