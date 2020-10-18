حزب ميركل يدرس التصويت عبر الإنترنت لاختيار زعيم جديد

يدرس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، تغيير شكل اجتماع حاسم في ديسمبر لاختيار زعيمه التالي.



وسينظر إلى الفائز بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، باعتباره المرشح الأوفر حظًا لخلافة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.



لكن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلال من الشك على خطط الحزب لعقد مؤتمره في ديسمبر في شتوتجارت.



وقالت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، إنه بدلًا من التجمع المعتاد لحوالي ألف مندوب، يبحث بعض مسئولي الحزب المسيحي الديمقراطي إجراء تصويت متزامن في 10 مواقع أو أكثر.



وفي هذا السيناريو، سيجتمع كبار المسئولين فقط مع الساعين للمناصب القيادية شخصيًا، وسيلقي المرشحون خطاباتهم عبر رابط الفيديو.



وقال مسئول كبير في الحزب المسيحي الديمقراطي لصحيفة هاندلسبلات: "من غير المقبول سياسيًا أن نعقد مؤتمرًا حزبيًا معًا، بينما يتعين على بقية البلاد البقاء في المنزل".