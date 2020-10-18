الاتحاد الأوروبي: نساهم بـ932 مليون يورو لتنفيذ مشروعات بمصر

قال إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي رسخ نفسه كشريك رائد لمنظمة الأغذية والزراعة على مدار ٣ سنوات، بين عامي 2016 و2019، حيث ساهم بأكثر من 932 مليون دولار في المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو".

وأضاف العافية، أن من المشاريع الرئيسية مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، مشروع لمنح الأطفال فرصة للتعليم ومحاربة عمالة الأطفال عبر برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية.

وتابع، خلال كلمته بالاحتفال باليوم العالمي للغذاء، "في مصر تجسدت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، عبر مشروع شامل للممارسات الزراعية الجيدة تم تنفيذه في ثلاث محافظات وهي مطروح والمنيا والفيوم، حيث قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمنح مصر ما يعادل 600 مليون جنيه مصري، لتنفيذ هذه المشاريع".

ومن ناحيته، قال فليتشى لونجوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، "لطالما كان كل ما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية في مقدمة أولويات الوكالة، وفي مصر على وجه الخصوص، نعتبر القطاع الزراعي ضروريًا، لذلك تم إطلاق العديد المبادرات في هذا المجال على مر السنين، فقد قمنا بالتعاون مع وزارة الزراعة عبر البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، بتنفيذ عدد من المشاريع الناجحة في محافظات الفيوم والمنيا ومرسى مطروح، وآمل أن نتمكن من بدء برنامج تنمية ريفية جديد، العام المقبل في محافظات أسيوط وسوهاج ودمياط".

وأعرب لونجوباردي عن رغبته في أن يتم أخذ احتياجات الفئات الأكثر حرمانًا من السكان، فيما يتعلق بالتغذية والصحة، في الاعتبار، كعنصر أساسي في جميع برامج التعاون المستقبلية؛ من أجل ضمان الحق في الغذاء والعدالة والسلام لكل فرد.