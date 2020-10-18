وفد إسرائيلي أمريكي يغادر على متن أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين إسرائيل والبحرين

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غادر وفد إسرائيلي أمريكي، من إسرائيل إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين الجانبين.

ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.

وقال منوشين للصحفيين، على أرض مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل قبيل الإقلاع: "أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا، وللمغادرة على متن أول رحلة تجارية إلى البحرين".

من جهته، قال مئير بن شباط: "إنني متحمس وفخور لكوني على رأس الوفد الذي يغادر اليوم إلى البحرين".

وقال إن الوفد "سيترجم إعلان السلام الموقع في البيت الأبيض الشهر الماضي إلى خطط ملموسة".

ومن المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية على مجالات من بينها الدبلوماسية والطيران والطب والتكنولوجيا والتجارة والسياحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع إعلان سلام مع البحرين في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر، بالتزامن مع توقيع نتنياهو اتفاق السلام مع الإمارات.