عثر غواص إسرائيلي هاو على سيف عمره 900 عام - يعتقد أنه يعود إلى الحملة الصليبية الأولى - قبالة السواحل الممتدة بين فلسطين وإسرائيل.

وأعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية أن الغواص شلومي كاتزين اكتشف السيف الذي يبلغ طوله مترًا في قاع البحر على طول ساحل الكرمل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولاحظ كاتزين عدة بقايا، بما في ذلك شظايا فخارية ومراسي حجرية ومعدنية، قبل أن يلاحظ السيف نفسه حيث كان يغوص على عمق حوالي 200 متر في البحر نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت سلطة الآثار الإسرائيلية، التي نبهها كاتزين بمجرد عودته من الغوص، أن السيف من المحتمل أن يكون لفارس صليبي.

وقال نير ديستلفيلد مفتش سلطة الآثار الإسرائيلية: "إن السيف الذي تم الحفاظ عليه في حالة ممتازة هو اكتشاف جميل ونادر ومن الواضح أنه ملك فارس صليبي.

وأضاف: "وُجد السيف مغطى بالكائنات البحرية ولكن يبدو أنه مصنوع من الحديد".